Championnat de France Tennis de Table Handisport Le Kindarena Rouen, samedi 27 avril 2024.

Championnat de France Tennis de Table Handisport Kindarena, Championnat de France, Samedi 27 et dimanche 28 avril 2024 27 et 28 avril Le Kindarena Entrée libre et Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Le Kindarena 40 rue de lillebonne 76000 rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie