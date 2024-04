Sensibilisation à la langue des signes Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, samedi 25 mai 2024.

Sensibilisation à la langue des signes Les P’tites histoires. Comptines, histoires en langue des signes pour les 2-5 ans. Samedi 25 mai, 11h00 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les bébés ont beaucoup de choses à dire ! Leurs besoins d’abord, puis leurs envies et émotions.

Utilisée précocement, la langue des signes équilibre les émotions et favorise l’estime de soi de votre bébé grâce à sa capacité à se faire comprendre sans frustration.

Cette séance initie à la communication en langue des signes de manière ludique et avec plaisir. Elle est destiné à toutes les familles ayant des enfants entendants, malentendants ou sourds.

Avec Géraldine Israel.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé :

– Mercredis 1er et 8 mai 2024

– Jeudi 9 mai 2024 Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine