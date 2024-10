Semi-marathon de Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Mulhouse

Mulhouse

Semi-marathon de Mulhouse Mulhouse, dimanche 23 mars 2025.

Semi-marathon de Mulhouse

45 boulevard Charles Stoessel Mulhouse Haut-Rhin

Cette course de 21,1 km vous fait passer devant les lieux les plus connus de Mulhouse place de la Réunion, DMC… Venez découvrir Mulhouse autrement.

Des groupes de musique et le DJ Jay Style (NRJ Extravadance) assureront l’ambiance tout le long du parcours.

Le départ se fera le long du Stade de l’Ill, en face du Palais des Sports. Vous courrez ensuite le long du Canal de l’Ill en direction du Square Steinbach, avant de rejoindre la Place de la Réunion, la Gare Centrale, les Quais, Brunstatt et le Bois des Philosophes. Il faudra encore franchir la ligne d’arrivée au Stade de l’Ill.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-23

fin : 2025-03-23

45 boulevard Charles Stoessel

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est semimulhouse@gmail.com

