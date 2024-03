Semaine des initiatives Parcourir le Marais poitevin Lovely Bicyclette Luçon, vendredi 3 mai 2024.

Accompagné de Lovely Bicyclette et Dais’idées, vous pourrez découvrir le fonctionnement et l’histoire du Marais poitevin. Une halte à la Ferme bio de Dixmérie complètera la visite. Respectueuse des marais et de leur biodiversité, elle s’insère dans cet écosystème particulier.

Pas d’accès PMR

Parking sur place

La location des vélos est incluse dans l’animation. Vous pouvez prendre contact avec Daisy Girard au 06 76 21 02 58.

Il est également possible d’apporter votre propre vélo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 17:30:00

Lovely Bicyclette 16 rue Auguste Renoir

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

