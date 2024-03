Sels d’hier, sels d’aujourd’hui Galerie De natura rerum Arles, samedi 6 avril 2024.

Sels d’hier, sels d’aujourd’hui Autour de l’exposition Sels d’hier et d’aujourd’hui (15 février – 18 avril 2024), rencontre avec les trois directrices de l’ouvrage Sels d’hier, sels d’aujourd’hui. Mots et images. Samedi 6 avril, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Autour de l’exposition Sels d’hier et d’aujourd’hui (15 février – 18 avril 2024), rencontre avec les trois directrices de l’ouvrage Sels d’hier, sels d’aujourd’hui. Mots et images (PU Septentrion, février 2024) : Christine Hoët-van Cauwenberghe, Séverine Clément-Tarantino & Ariane Carmignac.

Sels d’hier, sels d’aujourd’hui. Mots & images

Le sel est un minéral indispensable à l’existence humaine, voire à la vie tout court. Il est aussi un ingrédient indispensable de la création artistique, verbale et figurée. Des recueils d’épigrammes de l’Antiquité à la chanson contemporaine, le sel est là, entre rire et larmes. Que dit-il de notre monde ou de nous aujourd’hui ? ou que permet-il d’exprimer à ce sujet ? Cet ouvrage offre des éléments de réponse en faisant dialoguer des œuvres d’artistes contemporaines – Ariane Carmignac, Marie Cosnay, Ilanit Illouz – et les « éclats de sel » écrits par des enseignantes-chercheuses et des étudiantes guidé.e.s par Marie Cosnay.

Ce livre prend place au nombre des travaux de l’atelier interdisciplinaire sur la culture du sel copiloté par Christine Hoët-van Cauwenberghe, Arnaud Gauthier et Armelle Masse. Il est le fruit d’un programme développé spécifiquement pendant un an sur les « mots du sel ».

Presses universitaires du Septentrion, « Esthétique sciences des arts », février 2024, 14€

