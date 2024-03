séjour sport nature et musique Grande-Rivière Château, samedi 10 août 2024.

Séjour sport nature et musique 9/17 ans

Du 10 au 18 août 2024

A 1060m d’altitude dans un chalet faisant face à la haute chaîne du Jura, venez pratiquer la musique et les sports de nature. Le stage vise à concilier pratique musicale collective et activités de plein air, dans la recherche d’un bon équilibre et d’une vraie dynamique de groupe.

Programme type d’une journée

8h30 petit-déjeuner

9h-12h cours de musique

12h15 déjeuner

14h-17h activité détente et jeux

17h-18h30 cours de musique / travail personnel

18h30-19h30 chorale

19h45 dîner

soirée jeux collectifs et activités libres

Intervenants en flûte, haut-bois, piano, violoncelle, violon et alto, chorale. Inscription jusqu’au 30 juin. Pour plus d’informations télécharger le PDF. 695 695 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-18

Chalet Les Cernois

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté j-m.danet@orange.fr

