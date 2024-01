LE GRAND CONCERT DE L’ACADEMIE JAROUSSKY – LE GRAND CONCERT DE L’ ACADEMIE JAROUSSKY SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, vendredi 14 juin 2024.

Le Grand Concert de l’Académie JarousskyPour célébrer son 7ème anniversaire, l’Académie Jaroussky vous propose un concert de gala exceptionnel dans l’Auditorium de La Seine Musicale. Philippe Jaroussky, Nemanja Radulovic, Anne Gastinel et Cédric Tiberghien et les Jeunes Talents vous invitent à clôturer l’année de la promotion Brahms lors d’un grand concert de Gala. Venez découvrir les grands artistes de demain interpréter avec orchestre les plus beaux concertos et grands airs d’opéra. Vous serez sans aucun doute séduits par la virtuosité, la fraîcheur et le talent enthousiaste de ces jeunes artistes. Avec la participation de Philippe Jaroussky (chant), Nemanja Radulovic (violon), Anne Gastinel (violoncelle) et Cédric Tiberghien (piano) et des Jeunes Talents de la Promotion Brahms.

Tarif : 23.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-06-14 à 19:30

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92