BEETHOVEN WARS SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 25 mai 2024.

Beethoven WarsUn combat pour la paixLudwig van Beethoven König StephanLes Ruines d’Athe`nes Leonore Prohaska Ellen Giacone soprano Matthieu Heim basseharmonica de verreaccentusInsula orchestraLaurence Equilbey directionAntonin Baudry réalisation et mise en scène Sandrine Lanno co-mise en scèneArthur Qwak, Martin Quenehen collaboration à l’écritureAutour de deux musiques de scènes lumineuses et humanistes de Beethoven, ce nouveau spectacle dû à l’imagination de la chef d’orchestre Laurence Equilbey et du metteur en scène Antonin Baudry constitue une expérience inédite et intense pour toutes les générations.À venir, Beethoven Wars, le dôme immersif !Durée : 1h sans entracteACTIVITÉ ASSOCIÉE> Starting-block23, 25, 26 mai à 19hRencontre de 30 min autour du programme. Entrée libre sur présentation du billet du concert.

Tarif : 12.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92