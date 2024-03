Séance d’Aquagym en mer plage de Ste Evette au CNCS Audierne, lundi 1 avril 2024.

Séance d’Aquagym en mer plage de Ste Evette au CNCS Audierne Finistère

Séance d’aquagym en mer animée par Fabienne D’ortoli Ocean by Fab.

Exercices en statique, dynamique, là où nous avons pied et aussi en pleine eau.

Travail du corps dans sa globalité en utilisant la résistance de l’eau.

Travail de tout le corps en douceur, équilibre, gainage, cardio, renforcement musculaire en profondeur, respiration. Améliore l’équilibre, la tonicité, le souffle, la résistance au froid et aux rhumes ! Travail avec la résistance de l’eau mais aussi en glisse. Tout un art !!

Inscription au plus tard la veille à 18h par mail ou par téléphone.

Cours d’une heure, à la séance (16€) ou par système de cartes (dégressif). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:00:00

fin : 2024-06-30 10:50:00

plage de Ste Evette au CNCS Esquibien

Audierne 29770 Finistère Bretagne oceanbyfab@gmail.com

