SE RESSOURCER DANS LA FORÊT Prades-le-Lez, dimanche 26 mai 2024.

GRATUIT sur inscription sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Se ressourcer dans la forêt

Dimanche 26 mai

de 14h à 17h

Marche en silence dans le parc du domaine de Restinclières, pratiques de relaxation, ateliers sensoriels et créatifs.

Avec Randonnée vers soi, à partir de 12 ans

Coordonné des animateurs (à utiliser uniquement le jour de l’animation) 06 65 06 90 84

Infos complémentaires amener un tapis de sol et une couverture, prévoir de l’eau et des affaires adaptés aux températures

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 14:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement SE RESSOURCER DANS LA FORÊT Prades-le-Lez a été mis à jour le 2024-03-01 par RESTINCLIERES