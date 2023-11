Dzambo Agusevi Orchestra LA BRIQUETERIE Catégories d’Évènement: 67300

Schiltigheim Dzambo Agusevi Orchestra LA BRIQUETERIE, 27 juin 2024, SCHILTIGHEIM. Dzambo Agusevi Orchestra LA BRIQUETERIE. Un spectacle à la date du 2024-06-27 à 21:00 (2024-06-27 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. Dzambo, incontournable trompettiste manouche de Macédoine d’une virtuosité époustouflante. et d’une énergie communicative accompagné de sa fanfare. Il réinvente les traditions tziganes au rythme de leurs multiples influences cosmopolites,latines, turques, funk, jazz et rock. Votre billet est ici LA BRIQUETERIE SCHILTIGHEIM AV. DE LA 2ÈME DIV.BLINDÉE 67300 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 67300, Schiltigheim Autres Lieu LA BRIQUETERIE Adresse AV. DE LA 2ÈME DIV.BLINDÉE Ville SCHILTIGHEIM Departement 67300 Lieu Ville LA BRIQUETERIE latitude longitude 48.610137111936005;7.7307001462044225

LA BRIQUETERIE SCHILTIGHEIM 67300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schiltigheim/