Scène Ouverte Ça c’est du sport ! Le Parloir Queaux, vendredi 26 avril 2024.

Une scène pour la lecture à voix haute ouverte à toutes et tous

Mbappé Oui c’est vraiment du sport !

Le ballon Quoi donc ?

Mbappé Mais tout … le foot, la vie, toi et moi, tout je te dis !

Le ballon Et même monter sur la scène du Parloir pour lire un texte ?

Mbappé Carrément ! Et qu’est-ce que c’est bon !

Le Parloir ouvre sa scène à tous les lectrices et lecteurs sur le thème « Ça c’est du sport ! » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

Le Parloir 86150 Queaux

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine leparloirdequeaux@gmail.com

