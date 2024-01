LA FABULEUSE HISTOIRE DE BASARKUS SCENE EXTERIEURE Saint-Vincent De Tyrosse, dimanche 26 mai 2024.

BasarKus a deux têtes, plein de bras et de multiples jambes. Il en a toujours été ainsi. Il est heureux en jouant de la guitare à quatre mains, en sautant et en jonglant partout. Mais c’est en découvrant qu’il a deux cœurs qu’il se pose la question avec effroi : « Suis-je Un ou Deux ? Si je suis deux, je suis qui moi ? où commence et où finit mon corps ? ». Entre cirque et danse, La Fabuleuse histoire de BasarKus est un duo virtuose et malicieux qui invite à la découverte de soi. A l’issue des représentations, possibilité de profiter d’un brunch (le matin) & d’un goûter (l’après-midi) préparés par nos soins !

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-05-26 à 17:00

Réservez votre billet ici

SCENE EXTERIEURE PLACE DU FOIRAIL 40230 Saint-Vincent De Tyrosse 40