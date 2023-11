L’Araignée Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 7 juin 2024, Le Moulon.

L’Araignée Vendredi 7 juin 2024, 19h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 10 € tarif unique / Gratuit pour les élèves de la maternelle à la thèse

Dans la toile

Son travail, elle l’a toujours bien fait. Quitte à expulser des gamins qui avaient menti. Elle l’a toujours bien fait, mais peut-être trop bien.

Une femme seule, employée au service d’aide sociale à l’enfance, se donne corps et âme pour les jeunes migrants arrivés seuls sur notre territoire. Ceux qu’on appelle les « Mineurs Non Accompagnés ».

Entre fiction et documentaire, cette pièce nous entraîne dans une lutte magnifique et saisissante avec la machine d’Etat.

Charlotte Lagrange est autrice et artiste associée à la Scène de recherche pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ens-paris-saclay.fr/agenda/laraignee »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T19:30:00+02:00 – 2024-06-07T20:40:00+02:00

Jérôme Foubert