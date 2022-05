Savoie Retro Games Festival #10 Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Savoie Retro Games Festival #10 Chambéry, 1 octobre 2022, Chambéry. Savoie Retro Games Festival #10 Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry

2022-10-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-02 18:00:00 18:00:00 Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz

Chambéry Savoie EUR 8 45 Festival 100% pop culture sur 2500m² . 25 exposants présents, 15 invités. Un rendez-vous familial et convivial ! contact@savoieretrogames.fr +33 6 32 61 16 71 https://www.savoieretrogames.fr/ Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Ville Chambéry lieuville Parc des Expositions 1725 avenue du Grand Ariétaz Chambéry Departement Savoie

Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Savoie Retro Games Festival #10 Chambéry 2022-10-01 was last modified: by Savoie Retro Games Festival #10 Chambéry Chambéry 1 octobre 2022 Chambéry Savoie

Chambéry Savoie