Seine-et-Marne Andrea Chenier » Royal Opera House » Le Royal Opera De Giordano ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 11 juin 2024, SAVIGNY LE TEMPLE. Andrea Chenier » Royal Opera House » Le Royal Opera De Giordano ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2024-06-11 à 20:15 (2024-06-11 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Le Royal Opera Giordano ANDREA CHENIER Casting: Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez Chef d’orchestre: Antonio Pappano | Directeur musical: David McVicar EN DIRECT SUR ECRAN CINEMA Durée: 195 minutes (TBC), Une entracte Chanté en Italien avec sous-titres Jonas Kaufmann est la tête d’affiche de cette mise en scène spectaculaire de David McVicar, sous la direction de son collaborateur de longue date Antonio Pappano – qui dirige le drame historique et épique de la révolution et de l’amour interdit de Giordano dans sa dernière production en tant que directeur musical du Royal Opéra. Votre billet est ici ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne 19.0

Détails
Lieu ESPACE PREVERT - SCENE DU MONDE
Adresse 4 Place du Miroir d'Eau
Ville SAVIGNY LE TEMPLE
Departement Seine-et-Marne

