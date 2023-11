Acustica Latina ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE Catégories d’Évènement: Savigny-le-Temple

ACUSTICA LATINA Concert / Musique latine Sergio Fabian Lavia, guitariste argentin, accompagne Dilene Ferraz chanteuse brésilienne dans un voyage sonore fortement inspiré par la musique traditionnelle de l'Amérique latine avec une proposition artistique et sonore innovante. ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d'Eau Seine-et-Marne 7 juin 2024, 20:30 Tarif : 14.0 euros.

Détails Catégories d'Évènement: Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne

