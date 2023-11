Le Lac des Cygnes – Royal Opéra Hous le Royal Ballet ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 24 avril 2024, SAVIGNY LE TEMPLE.

Le Lac des Cygnes – Royal Opéra Hous le Royal Ballet ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2024-04-24 à 20:15 (2024-04-24 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Le Royal Ballet Le Lac des Cygnes Chorégraphie: Liam Scarlett après Marius Petipa et Lev Ivanov | Music: Pyotr Il’yich Tchaikovsky Chorégraphie additionnelle: Frederick Ashton EN DIRECT SUR ECRAN CINEMA Durée: 200 minutes (TBC), Deux entractes La composition sensationnelle de Tchaïkovski s’associe à l’imagination évocatrice du chorégraphe Liam Scarlett et du designer John Macfarlane pour rehausser le drame de ce ballet classique de Marius Petipa et Lev Ivanov. Le Lac des Cygnes reste à ce jour l’une des œuvres les plus appréciées de ballet classique. Le Lac des Cygnes Le Lac des Cygnes

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

