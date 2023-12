FÊTE DES VENDANGES AU CHÂTEAU DE SAUMUR Saumur, 4 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Moment phare de la rentrée saumuroise, la Fête des Vendanges organisée le dimanche 8 septembre fête sa 20ème édition et vous propose des activités et animations pour petits et grands, Saumurois et touristes..

2024-09-08 fin : 2024-09-08

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A key event in Saumur’s autumn season, the Fête des Vendanges on Sunday September 8 celebrates its 20th year with activities and entertainment for young and old, Saumur locals and tourists alike.

La Fiesta de la Vendimia, punto culminante de la temporada de otoño en Saumur, que se celebra el domingo 8 de septiembre, celebra su vigésima edición y ofrece actividades y animaciones para grandes y pequeños, habitantes de Saumur y turistas.

Die Fête des Vendanges, die am Sonntag, den 8. September stattfindet, ist der Höhepunkt des Herbstes in Saumur und feiert ihre 20.

