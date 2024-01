DÉGUSTATION « L’ÉVEIL DES SENS » #2 Saumur, samedi 3 août 2024.

DÉGUSTATION « L’ÉVEIL DES SENS » #2 Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-03

L’éveil des sens met à l’honneur le toucher et l’odorat.

Une dégustation à l’aveugle vous est proposée au cœur des caves.

L’occasion de reconnaître des textures et de les associer aux odeurs et saveurs caractéristiques des cuvées de la Maison Louis de Grenelle.

Entre minéralité, rugosité, finesse ou onctuosité, vous découvrez que s’abstraire de la vue ouvre de nouvelles perspectives et donne à enrichir notre langage !

839 rue Marceau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@louisdegrenelle.fr



