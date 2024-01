EXPOSITION MAJEURE DE L’ÉTÉ 2024 Saumur, samedi 6 juillet 2024.

EXPOSITION MAJEURE DE L’ÉTÉ 2024 Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 13:00:00

Cette longue exposition transforme la Galerie Hémisphère en un écrin majestueux, grâce aux oeuvres de Marie-Astrid Collet, Sophie Touret, Sylvie et Marion Breton. Textiles, sculptures, bijoux, cette exposition espère vous enchanter !

Avec l’arrivée de l’été, la galerie se métamorphose pendant trois mois en un écrin majestueux. Conçue pour mettre à l’honneur les assemblages nobles et poétiques, du discret bijou au lustre textile monumental, cette longue exposition réunit Marie-Astrid Collet, Sophie Touret, Sylvie et Marion Breton. Liées par une joie et une exigence de la matière, elles font de votre visite une expérience non seulement dépaysante mais également enchanteresse !

.

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire hemisphere@louisdegrenelle.fr



L’événement EXPOSITION MAJEURE DE L’ÉTÉ 2024 Saumur a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire