VISITE DES CAVES BOUVET-LADUBAY À VÉLO VINTAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, samedi 18 mai 2024.

VISITE DES CAVES BOUVET-LADUBAY À VÉLO VINTAGE Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Visite insolite et unique au cœur des caves en vélo vintage, pour une découverte des « Brut de Loire » et de l’histoire Bouvet-Ladubay.

Au travers d’un parcours dans les caves reconnues par les labels « Cave Touristique d’Excellence », « Vignobles de Loire » et « Vignobles & Découvertes » décernés par Atout France, partez à la découverte de toutes les étapes d’élaboration des « Brut de Loire », de la Cathédrale Engloutie et de l’histoire de la cave.

Dégustation des « Brut de Loire », Saumur Brut et Crémant de Loire.

EUR.

Saint-Hilaire-Saint-Florent 11 rue Jean Ackerman

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@bouvet-ladubay.fr



L’événement VISITE DES CAVES BOUVET-LADUBAY À VÉLO VINTAGE Saumur a été mis à jour le 2024-01-15 par eSPRIT Pays de la Loire