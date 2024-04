Sant Jordi à Amélie-les-Bains 13 rue des Thermes Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda, samedi 20 avril 2024.

Sant Jordi à Amélie-les-Bains Le 20 avril lors de la traditionnelle Sant Jordi, fête du livre et de la

rose, partez à la découverte d’une trentaine d’auteurs du Cercle des

Auteurs Catalans dans la commune d’Amélie-les-bains. Samedi 20 avril, 09h00 13 rue des Thermes Amélie-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Le 20 avril lors de la traditionnelle Sant Jordi, fête du livre et de la

rose, partez à la découverte d’une trentaine d’auteurs du Cercle des

Auteurs Catalans dans la commune thermale d’Amélie-les-bains.

De 9 heures à 17 heures dans la rue des Thermes entre la Mairie et

l’Office du Tourisme, des écrivains de la région se mobiliseront lors

d’un salon pour vous présenter leurs ouvrages.

Il y en aura pour tout le monde, des romans de terroir, historiques,

policiers, thrillers, fantasy, ésotériques, poétiques, randonnées

patrimoines mais également pour la jeunesse et les plus petits autour

des contes, des fables et de jolis livres illustrés…

Un merveilleux moment de convivialité à partager autour d’un livre,

d’une rose ainsi que d’une rousquille.

Une belle journée dans une ville d’eau et d’histoire qui vous invite à

déambuler en famille et profiter des terrasses ensoleillées.

13 rue des Thermes Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

écrivains écriture sant Jordi cac66