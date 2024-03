Samedi, ça me dit – Soyons heureux ! Bibliothèque municipale Mons-en-Barœul, samedi 6 avril 2024.

Samedi, ça me dit – Soyons heureux ! Préparez-vous à une journée pas comme les autres à la bibliothèque, et embarquez pour un voyage philosophique à la découverte du bonheur dans tous ses recoins ! Samedi 6 avril, 10h00 Bibliothèque municipale Gratuit, sur inscription pour les ateliers philosophiques (enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Le bonheur est à l’honneur…

Au programme :

– Ateliers de réflexion philosophique pour enfants (durée : 1h), animés par la philosophe Audrey Coppin (à 10h pour les 7/9 ans et à 11h30 pour les 10/12 ans)

– « Lectures enjouées, histoires d’êtres heureux », heure du conte tout public et sur entrée libre, à 16h30

– Échanges interactifs et impromptus pour explorer vos propres idées sur le bonheur et la satisfaction personnelle

– Une sélection de livres pour ouvrir les portes de la sagesse et dédramatiser la quête de la vie parfaite à tout prix

Bibliothèque municipale Le Fort 2 rue de Normandie 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 11 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://monsenbaroeul.bibenligne.fr »}]

ateliers philosophie