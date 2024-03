SAM conte musical Troyes, jeudi 4 avril 2024.

SAM conte musical Troyes Aube

Malgré la compagnie des oiseaux, des balayeurs et des enfants du quartier, il a besoin de sentir autour de lui des êtres de son espèce des frères de sève, de branches et de feuilles. Pour ne pas qu’il dépérisse, les enfants vont se mobiliser et offrir à Sam de la compagnie en jouant les apprentis jardiniers. De graines en jeunes pousses, de boutures en bourgeons, un jardin va naître et repousser le ciment. Un jardin dans la ville.



AVEC les mini-chœurs et chœurs d’enfants dirigés par Cécile Rigazio Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04

Théâtre de Champagne

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

