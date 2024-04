SALON VINS NATURELS LA BARGE Ancenis-Saint-Géréon, samedi 4 mai 2024.

SALON VINS NATURELS LA BARGE Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Salon de dégustation et de vente de vins naturels et biodynamiques organisé par l’association Pinards et Jus d’Ancenis.

Restauration sur place assuré par le restaurant nantais Ti Lichous.

Un verre sérigraphié est compris dans le tarif d’entrée à 5 € afin de découvrir les vins du salon. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Halte Nautique

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire pinards.et.jus@gmail.com

L’événement SALON VINS NATURELS LA BARGE Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire