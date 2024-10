Salon Extérieurs et Jardin Mulhouse Haut-Rhin

Salon Extérieurs et Jardin Mulhouse, vendredi 7 mars 2025.

Salon Extérieurs et Jardin

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Ce salon est l’occasion de célébrer l’arrivée des beaux jours et du printemps. Réveillez vos idées et rencontrez des paysagistes, spécialistes de la piscine, jardineries, horticulteurs, mais aussi des artistes avec leurs œuvres de décoration destinées à l’extérieur et des produits issus de la transformation des fruits et légumes du jardin (conserves, confitures, jus, …).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-07

fin : 2025-03-09

120 rue Lefèbvre

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.parc@parcexpo.fr

