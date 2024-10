Salon du Livre de Corronsac Corronsac – salle des fêtes Corronsac, dimanche 3 novembre 2024.

L’association “Corronsac bien vivre ensemble” invite à la 9e édition de son Salon du Livre et des auteurs du Lauragais, dimanche 3 novembre, de 13 h à 18 h. Entrée libre, restauration, buvette.

### **Les auteurs et le programme**

**Animations**

• Atelier écriture – Animé par Hélène Sanchez-Bassié

• Interviews d’auteurs* – Animées par Sophie Michon

• Théâtre japonais Kamishibai – Animé par _Autour de l’École_

• Animations jeunesse – Animées par _Autour de l’École_

**Exposants**

• _Les coteaux aux côtés d’Élodie_

Vente de livres d’occasion au profit du Téléthon

• _Le Lecteur du Val_

Concours de nouvelles, d’art postal…

**Auteurs (livres Adultes)**

• Alex Verone (Toulouse) « Si je n’avais jamais su… »

Qui aurait pu soupçonner que ce 8 août, l’existence de Laure, une pharmacienne apparemment sans problème, allait basculer ? Quand le destin s’en mêle, une seule journée peut révéler bien des surprises.

• William Benéteau (Leguevin) « Ta femme qui t’aime »

C’est l’histoire d’un poilu qui n’aurait jamais dû mourir. C’est également le témoignage poignant d’une femme qui se bat pour survivre, elle et sa petite famille.

• Cécile Calland (Toulouse) « Lettres mortes »

Vengeance, découvertes pharmaceutiques controversées, secrets de famille, amours contrariées, assassinats : tous les ingrédients d’un roman policier qui allie humour et suspense.

• Claudine Candat (Toulouse) « Diabolo pacte »

Une satanée tranche de rigolade, dans le milieu de l’édition, où les principaux protagonistes ont vendu leur âme au Diable.

• Jean-Pierre Caralp (Foix) « Le Fantôme de Colombey »

« Ça a commencé comme ça. Hier au soir, en regardant un documentaire, le temps d’un plan, l’espace d’un éclair, une apparition ! »

• Nicolas Conan (Castelnaudary) « Spectralité »

Il s’agit d’un polar teinté de fantastique dont l’intrigue se déroule en Bretagne.

• Patrick De Meerleer (Toulouse) « Lettre à la seconde manquante »

Lettre d’un père qui s’adresse à sa fille disparue tragiquement en 2002 à l’âge de 27 ans.

• Pascal De Pablo (Toulouse) « Le guerrier des nuages » Le voyage initiatique d’un jeune conquistador au pays des Incas.

• Roseline Goerlinger (Montgiscard) « Coquillages et cruches cassées »

Recueil de nouvelles poétiques et surréalistes contant des Bretons très particuliers, illustrées des mains de l’auteure.

• Zoé Lagrange « Quatre virgules d’éternité »

Plier le temps à ses soupirs, danser, sauvage, avec les tigres du ciel.

• Amélie Louis* (Narbonne) « Danse avec les vivants »

Et si nos choix de vie étaient dictés par les désirs familiaux ? Un roman qui interroge l’héritage transgénérationnel et la liberté d’être.

• Louisa Treyborac (Cugnaux) « La tribu de la profileuse »

Claire Minéral doit faire le tour en une série d’articles de la tribu qui gravite autour de la profileuse Jeanne Morel. Claire n’avait aucune idée des récits variés qu’elle serait amenée à offrir à son lectorat.

• Christine Martinez-Médale (Labarthe-sur-Lèze) « Une Légende espagnole »

José à 20 ans s’engage dans la guerre civile espagnole en 1936. Il défend la République contre les franquistes. En 1939 il se retrouve dans les camps de concentration en Afrique du Nord.

• Frédéric Maurette (Balma) « Périple »

« Périple » agrège 74 textes, comme autant de poèmes autonomes et jamais conformistes.

• Audrey Marty (Toulouse) « Le voyage de Lady Liberty » Rouen, 31 mai 1885. Gabrielle Saint-Geniez est la première femme journaliste embauchée à la Dépêche. Elle a reçu la mission de suivre le transport de la statue de la Liberté depuis la France jusqu’au port de New York.

• Dominique Montalieu et Laurence Tran (Garidech et Montastruc la Conseillère) « Sacs à malices »

Ce livre relate, de façon humoristique l’histoire réelle, racontée par divers sacs, des mésaventures rocambolesques survenues à leur propriétaire, en compagnie de chacun d’eux…

• Gérard Muller (Escalquens) « Tous les chemins de vie descendent du ciel »

Le souvenir de notre grand amour de jeunesse nous hante pendant toute notre vie. Ce thème est décliné au cours d’une narration qui mêle aventure, géopolitique, anticipation et passion.

• Josiane Saint-Laurent (Colomiers) « Mirage Sanglant »

Alors que la capitaine de police Agnès Leclercq évolue dans la ville rose, elle se sentira menacée par un serial killer insoupçonnable.

• René Savelli (Auzas) « Sain Bainaa Uu, ma Mongolie »

René Savelli a réalisé le jumelage entre Auzas et Bulgan en Mongolie. Ce livre est un récit de ses séjours en Mongolie.

• Christine Serignac (Colomiers) « Et comme une évidence »

« Et comme une évidence… » est un livre de 13 nouvelles, 13 destins qui se frôlent et se mélangent et qui met à nu un tourbillon d’expériences où la douceur des protagonistes invite à des situations insolites aux fins inattendues, caustiques et émouvantes.

• Anne-Sophie Terral (Toulouse) « Ceci est un espace de silence »

Un minuscule bébé naît trois mois trop tôt dans le couloir d’un hôpital espagnol. C’est une histoire d’amour et de survie. Une histoire pour celles et ceux qui ont aussi traversé des remous.

• Antoine Voisin (Toulouse) « Intérieur Neige »

Livre d’artiste réalisé avec le poète Claude Barrère, aujourd’hui décédé.

Démonstration d’encres sur papier.

**Auteurs (livres Ados)**

• Rosie Guilhem (Puylaurens) « Le Roi Dragon 4 : Origines 1 »

Histoire des personnages de la saga Le Roi Dragon.

Dans les temps anciens, la naissance du mal et des Dragons Légendaires. Puis les aventures des personnages avant la guerre du Multivers.

• Corinne Labat et Carlos De Matos (Toulouse) « Fragments de sciences » (Vol.5)

Cette collection a pour vocation de raconter les petites histoires de la grande aventure scientifique : on découvre dans chaque volume une plante, un minéral, un fossile, un instrument ancien et une notion.

• Alexandra G. Lauryne (Balma) « L’ombre de la foudre »

Imaginez-vous égaré au cœur d’un affrontement divin opposant Zeus et Athéna. Accepteriez-vous de vous soumettre aux exigences des dieux si vos actions pouvaient sauver l’humanité ?

• Mikael Moutard (Fonsorbes) « Le Don des Dragons »

L’histoire d’un homme qui échoue sur un nouveau continent où, contrairement à chez lui, vivent avec les humains, des elfes, des nains, des orcs ainsi que des dragons.

• Laurent Vij (Aurin) « Surprise pour la Saint-Valentin »

Laura est amoureuse et semble enfin avoir trouvé l’homme de sa vie. Tout se passe pour le mieux, jusqu’à ce que Mattéo, son petit ami, obtienne une promotion et se retrouve muté à Hong Kong.

**Auteurs (livres Jeunesse, Tous publics)**

• Isabel Aguilar* (Limoux) « À l’encre des Fleurs »

Entre les pages d’un herbier des mots sortis de l’encrier, entre les feuilles de papier des fleurs à l’encre aquarelle.

• Sylvie Alibert Sorgesa (Quillan) « Si Muret m’était “Comtés” »

Retrace l’historique de la bataille de Muret et les conséquences sur notre région d’Occitanie.

• Stéphane Amiot (Villefranche-de-Lauragais) « La petite rivière qui avait soif »

La petite rivière dévale les flancs de la montagne, gorgée de force et de vie. Mais bientôt, elle va entrer sur le territoire des Hommes… Son odyssée sera longue jusqu’à l’océan. Y parviendra-t-elle toute seule ?

• Clapat (Lherm) « Je vais en Grèce avec Athéna et Alcibiade »

Un ouvrage illustré qui parle de nombreux aspects de la Grèce antique, culture et civilisation.

• Phil Handrews (Rebigue) « A.D. Zone, Le Gréta » (Tome 1)

A.D. Zone est une histoire d’aventures futuristes.

• Frederic Medrano (Gratens) « Festin de pollen » Plongeons dans le monde fascinant et merveilleux des insectes pollinisateurs et des fleurs.

• Marion Pélissier-Mouillet (Donneville) « Chemins »

Un recueil qui de frontières en chemins nous fait voyager.

• Marine Savelli (Auzas) « Le Sablier »

Marine Savelli présentera l’ouvrage qu’elle vient d’illustrer : Le Sablier ainsi que l’intégrale des « Voyages de Ren » (Mangas).

• Patrice Teisseire-Dufour (Portet-sur-Garonne) « Laïka dans les étoiles »

L’histoire incroyable et pourtant vraie d’une chienne husky, première cosmonaute.

**Salon de thé**

Crêpes sucrées, gâteaux, boissons fraîches et boissons chaudes

**Horaires des animations**

13 h – Ouverture du salon

14 h – 16 h – Création de carte ou marque-page enluminés

14 h 30 – Interview d’Amélie Louis – Danse avec les vivants

15 h 30 – Conférence « La réalisation d’un album jeunesse et le travail avec l’illustrateur » – Stéphane Amiot

16 h – Théâtre japonais Kamishibai

16 h 30 – Interview d’Isabel Aguilar – À l’encre des fleurs

17 h – Théâtre japonais Kamishibai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-11-03T13:00:00.000+01:00

Fin : 2024-11-03T18:00:00.000+01:00

salonDuLivre@corronsacbienvivreensemble.fr

Corronsac – salle des fêtes Chemin de Segueilla Corronsac 31450 Haute-Garonne

