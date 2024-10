Salon du libre et de l’Illustration “Un arbre m’a dit” Margny-lès-Compiègne Oise

Salon du libre et de l’Illustration “Un arbre m’a dit” Margny-lès-Compiègne, samedi 12 octobre 2024.

70 rue Aimé Dennel Margny-lès-Compiègne Oise

Parce que l’arbre est aujourd’hui un symbole fort et incontournable, parce qu’il existe depuis toujours dans nos récits, parce qu’il fait partie de nos vies, la Médiathèque a souhaité le mettre à l’honneur.

L’oeuvre de Pauline Kalioujny lui est ainsi liée. Elle aborde l’arbre et la nature à travers une diversité de couleurs et de techniques toujours empreintes d’un mouvement qui anime ses récits. Qu’il soit central ou témoin, l’arbre habite chaque planche de manière vivante et vibrante.

Source d’inspiration, de relaxation, ami, arbre généalogique, abri… durant ces deux jours, l’arbre s’illustrera en mots et en image dans toute sa beauté, sa force et sa fragilité.

Dans le cadre de l’exposition des gravures originales de Pauline Kalioujny du 21 sept > 19 oct. 00 .

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-13

70 rue Aimé Dennel

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France mediatheque@margnylescompiegne.fr

