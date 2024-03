Salon du jardin 2024 à Senlis Senlis, samedi 23 mars 2024.

Bonne nouvelle, le Salon du Jardin revient pour la deuxième année en centre ville ! Cours Thoré Montmorency (sur l’ex parking de la gendarmerie) et autour de l’église Saint Pierre, le Salon du Jardin va donc retrouver son emplacement d’origine avec une très forte visibilité et l’attractivité des commerces du cœur de ville

Ce bel événement se tiendra samedi 23 et dimanche 24 mars, il accueillera une centaine d’exposants.. Senlis est une cité royale extraordinaire au patrimoine exceptionnel. Nombreux sont les habitants de Senlis et des alentours à posséder un jardin, alors vite ! A vos inscriptions ! On se retrouve avec joie à Senlis en compagnie des exposants qui participent à ce magnifique rendez vous depuis des années. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Place Saint-Pierre

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

