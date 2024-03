SALON DU BIEN-ÊTRE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb, samedi 22 juin 2024.

SALON DU BIEN-ÊTRE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb Hérault

La ville organise pour cette deuxième année son Salon du Bien-Être ! Durant cette journée, vous trouverez une trentaine d’exposants produits eco responsables respectueux de l’environnement. Un salon pour rencontrer des masseurs, sophrologies, Energeticien’e. Stand lithotherapie, arbres de vie, bijoux bien-être. Des conférences et ateliers gratuits auront également lieu pour s’enrichir et échanger

Vous pourrez vous restaurer sainement sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 18:00:00

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie Mangerbougersourire@gmail.com

