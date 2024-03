Salon des whiskies Nogent-le-Rotrou, samedi 30 mars 2024.

Salon des whiskies Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Moi je l’adore tourbé ! Ah oui, moi je le préfère plutôt vieilli en fût de chêne… Et vous ?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organise son 2ème salon du Whisky avec plus de 50 références en dégustation. Devenez incollable sur cette boisson aux mille arômes !

Moi je l’adore tourbé ! Ah oui, moi je le préfère plutôt vieilli en fût de chêne… Et vous ?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organise son 2ème salon du Whisky avec plus de 50 références en dégustation. Devenez incollable sur cette boisson aux mille arômes ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

5 Rue Villette-Gâté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Salon des whiskies Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-08 par OT DU PERCHE