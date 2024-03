Salon des vins de France et du Monde Barr, samedi 13 avril 2024.

Salon des vins de France et du Monde Barr Bas-Rhin

Dégustation de vins et spiritueux, petite restauration, concert samedi soir

Cet évènement sera l’occasion de découvrir de nouveaux vins, de déguster le nouveau millésime de vos vins favoris, ou plus simplement de profiter d’un moment de détente entre amis autour d’une part de tarte flambée et d’une bouteille de vin d’Alsace.

Toute l’équipe des Vins Charles Wantz sera ravie de vous présenter nos nouveautés et nos projets.

Nous accueillerons pour l’occasion quelques-uns de nos vignerons partenaires qui se feront un plaisir de vous présenter leurs vins et leur activité.

Entrée libre

Dégustation

Parking

Petite restauration sur place

Nos amis vignerons et nous-mêmes nous réjouissons de vous retrouver prochainement pour partager un bon moment autour du vin. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

36 rue Saint Marc

Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est charles.wantz@ch-wantz.com

L’événement Salon des vins de France et du Monde Barr a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de tourisme du pays de Barr