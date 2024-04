Salon des Arts « Art à Bâbord » Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux, samedi 6 avril 2024.

Côtes-d'Armor

53 peintres et sculpteurs présentent leurs œuvres originales en offrant au public une grande variété de styles et compositions. Peintures à l’huile et acryliques, aquarelles et pastels. Sculptures d’argile, bronze, bois, métal, pierre et tissus. .

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Centre de Congrès Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

