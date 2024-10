Salon de l’Etudiant Quai de la Réunion Le Havre, samedi 30 novembre 2024.

Salon de l’Etudiant

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Le Salon de l’Etudiant du Havre ouvrira ses portes pour sa 7ème édition, le samedi 30 novembre 2024 au Carré des Docks Le Havre Normandie ! Cet événement incontournable est organisé sous le patronage du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et en partenariat avec l’Académie de Normandie, l’Agence de l’Orientation et des Métiers de Normandie, la Ville du Havre, la Communauté Urbaine du Havre, la mission locale de Normandie, ainsi que le Campus Le Havre Normandie et l’Université du Havre.

Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plu adapté ? Quelles études pour quels métiers ?

Lors de cette journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes, vous découvrirez un espace riche en opportunités. Nos salons ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur. Cet événement leur offre une opportunité unique de découvrir une large gamme de formations et de bénéficier de conseils personnalisés.

A travers des conférences, des ateliers et des stands d’information, ils pourront explorer les débouchés professionnels, comprendre les conditions d’admission, découvrir les programmes de formation et rencontrer des représentants et des étudiants de formation supérieure tout en affinant leurs choix d’orientation.

A qui s’adresse le salon ?

• Les lycéens ayant besoin d’aide dans la construction de leur projet d’orientation et dans la découverte de Parcoursup.

• Les étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.

• Les parents et les enseignants accompagnant les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Entrée gratuite, sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 09:30:00

fin : 2024-11-30 17:30:00

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L'événement Salon de l'Etudiant Le Havre a été mis à jour le 2024-10-07

