SALON DE LA MAQUETTE 2024 Beauvais, samedi 30 mars 2024.

LES MAQUETTISTES DU BEAUVAISIS, adhérent à la Fédération Française de Maquettisme Statique (FFMS) organisent le 15ème SALON DE LA MAQUETTE ET DU MODELE REDUIT qui aura lieu dans la salle de L’EMPREINTE du CREDIT AGRICOLE, 1 Avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS, les Samedi 30 et Dimanche 31 Mars 2024.

Cette exposition a pour but de faire découvrir le monde de la maquette et du modèle réduit sous toutes ses formes. Ainsi vous pourrez y découvrir de la maquette civile, véhicules militaires, avions, bateaux, des figurines de toutes époques, des réseaux de trains, du modélisme notamment de la vapeur vive et bateaux navigants et des maisons de poupées.

Cet événement de renommé national, voir international, accueillera de nombreux clubs et particuliers de plusieurs régions de France et aussi un club Belge.

Les 38 exposants (club et particulier) ont pour but de montrer leurs dernières réalisations et de donner leurs techniques, d’échanger des astuces pour permettre à tout le monde de s’améliorer et de faire grandir notre passion. Ce sera 150 maquettistes, collectionneurs, figurinistes, … qui seront présent à notre salon.

Le salon c’est aussi l’occasion pour les passionnés de se mesurer dans un concours avec de nombreux lots à la clé et d’être reconnu dans notre loisir.

Il y aura bien sûr de quoi faire de nombreux achats avec 5 commerçants 3 vendeurs de maquettes, 1 vendeur de matériel ferroviaires et 1 vendeur de Figurines.

Nous aurons également une buvette pour permettre de se désaltérer sur place.

A coup sûr vous viendrez rêver et vous divertir avec nous et vous en sortirez tous aussi passionné que nous le sommes.

Horaire d’ouverture salon :

Samedi 30 Mars 2022 10 h à 19 h

Dimanche 31 Mars 2022 09 h à 18 h

Tarif :

– 12 ans = gratuit

+ 12 ans = 2 €

+ 16 ans = 5 €

Système de bracelet 1 entrée valable pour les 2 jours.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

1 Avenue du Beauvaisis

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France jean-francois.rosier@cnh.com

