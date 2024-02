SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE Bourbonne-les-Bains, vendredi 11 octobre 2024.

Tout public

Place des Bains, Centre Borvo (Office de Tourisme), allée Weiskirchen et Clocheton

C’est le moment de faire son marché !

Venez à la rencontre de producteurs locaux et d’artisans passionnés qui viendront vendre et parler de leurs spécialités.

De nombreuses spécialités issues du terroir haut-marnais, vosgiens… Voilà de quoi régaler ses papilles ! Les visiteurs pourront trouver des escargots, du fromage, du miel, les lentilles… et sans oubliés les artisans avec la Vannerie, la coutellerie, les bijoux et les produits bien-être…

C’est un marché revisité dans une ambiance « ancienne Halle » d’un autre temps où se rencontrent, musiciens, artistes, producteurs locaux et visiteurs…

Vous retrouverez une brasserie du Bassigny dédiée à la Déesse DAMONA où gravitent nos artisans et producteurs locaux.

Retrouvez-nous pour un week-end dans une ambiance conviviale !

PLUS DE 50 EXPOSANTS

OUVERTURE

Du 11/10/2024 au 13/10/2023

Horaires Ven. 14h-18h

Sam. et dim. 10h à 18h 0 0 EUR.

Rue des Bains

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

