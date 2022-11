Salon Artistique en Armance Chaource Chaource Catégories d’évènement: Aube

Aube Samedi 13 et dimanche 14 mai : CHAOURCE – Salon artistique en Armance, dans la Halle Baltard, sur la place de l’église et en face de la MJC, de 9h à 18h. Pour ce salon artistique, de nombreux artistes se sont associés à l’évènement, photographes, peintres, sculpteurs, céramistes, artisanat d’art, écrivains, plus de 30 participants ! Cette exposition vaut autant par les remarquables qualités figuratives des auteurs que par le choc émotionnel qu’elle procure. « La création n’a pas de limites, elle ne connait pas de frontières, elle est un espace de liberté par excellence. Grâce à sa diversité, cet événement donne l’opportunité d’appréhender la pure créativité et le sens artistique de chacun ! » Sous la halle du marché, vous allez aussi admirer une exposition photos sur des sujets divers, … C’est au plus haut niveau que l’artiste sait nous guider sans jamais transiger avec cette exigence de beauté ». Tous les participants vont démontrer leur savoir-faire pour le bonheur du public. Entrée libre. Organisé par l’Association des Artistes en Armance. Contact : 03 25 40 11 50 – denise_gilloz@yahoo.fr denise_gilloz@yahoo.fr +33 3 25 40 11 50 Chaource

