Asta’folk Salles et places du village Astaffort, 9 août 2024 10:00, Astaffort.

Astaffort,Lot-et-Garonne

En prenant pour cadre le village d’Astaffort, le festival Asta’Folk plante son décor aux portes de la Gascogne et fait tout naturellement la part belle aux danses, musiques et chants des pays aquitains, tout en s’ouvrant à des répertoires venus d’autres horizons..

2024-08-09 fin : 2024-08-11 00:00:00. EUR.

Salles et places du village

Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



With the village of Astaffort as its backdrop, the Asta’Folk festival sets its scene at the gateway to Gascony, naturally giving pride of place to the dances, music and songs of the Aquitaine region, while opening up to repertoires from other horizons.

Con el pueblo de Astaffort como telón de fondo, el festival Asta’Folk se sitúa a las puertas de Gascuña y, naturalmente, da protagonismo a las danzas, músicas y canciones de la región de Aquitania, al tiempo que se abre a repertorios de otros horizontes.

Das Festival Asta’Folk findet im Dorf Astaffort statt, an den Toren der Gascogne, und bietet Tanz, Musik und Gesang aus Aquitanien, aber auch aus anderen Ländern.

