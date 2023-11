Loto du club Les Hirondelles Salle polyvalente Lauzun, 15 juin 2024, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au loto organisé par le club des Ainés « Les Hirondelles » ! De nombreux lots sont à gagner..

2024-06-15 fin : 2024-06-15 . EUR.

Salle polyvalente

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the bingo organized by the « Les Hirondelles » seniors’ club! Lots of prizes to be won.

Vengan todos al bingo organizado por el club de la tercera edad « Les Hirondelles » Podrás ganar muchos premios.

Kommen Sie zahlreich zum Lotto, das vom Seniorenclub « Les Hirondelles » organisiert wird! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT du Pays de Lauzun