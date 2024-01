QUELQUE CHOSE DE MICHEL SARDOU SALLE PAUL LAMM Hagondange, samedi 25 mai 2024.

Accompagné par quatre musiciens et une choriste professionnels et dans une mise en scène soignée, Thomas Silver chante, raconte et évoque les tubes de Michel Sardou en interaction avec le public.De la Maladie d’amour aux Lacs du Connemara en passant par le France et Musulmanes, ce ne sont pas moins de 26 succès qui sont joués par le groupe qui alterne versions seventies et arrangements récents.

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE PAUL LAMM Rue Henri Hofmann 57300 Hagondange 57