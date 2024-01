TELEPHONE-MOI – Téléphone-moi SALLE OBINO Vitrolles, 16 mai 2024, Vitrolles.

Téléphone-moiF.O.U.I.C théâtreThéâtre A partir de 13 ansJeudi 16 mai 2024 à 20h30Salle Guy ObinoDurée: 1hTéléphone-moi est une fresque familiale qui traverse le siècle. À la manière d’un roman épistolaire, c’est à travers des conversations téléphoniques que l’on va entrer dans l’histoire de cette famille. Dans des cabines téléphoniques, l’existence des personnages bascule, tout prend vie et on meurt aussi. Jonglant d’une époque à l’autre, depuis la libération de Paris jusqu’à la victoire de Zidane, au gré des jingles publicitaires de l’inconscient collectif, on recolle peu à peu les pièces de cette enquête familiale à suspens, et on découvre l’incroyable pouvoir de la transmission intergénérationnelle.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

SALLE OBINO RUE ROUMANILLE 13127 Vitrolles 13