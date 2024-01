LAURA DOMENGE SALLE NOUGARO Toulouse, jeudi 3 avril 2025.

prévu le 03/04/24, reporté le 03/04/25, les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 03/04/24Laura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. ( invite c’est une expression, faut payer sa place bande de crevard.e.s)Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle attirera quelques galérien.e.s qui pensent qu’ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu’ils/ elles seront sur place ils réaliseront que… bah…non. Et du coup ils/ elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h…Télérama : L’une des artistes les plus talentueuses de la nouvelle scène stand up. En partenariat avec le Festival Le Printemps du Rire.

Tarif : 26.00 – 28.20 euros.

Début : 2025-04-03 à 20:30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31