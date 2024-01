DOM LA NENA SALLE NOUGARO Toulouse, jeudi 17 octobre 2024.

Prévu le 23/04/24, reporté le 17/10/24 les billets restent valables, remboursement accepté jusqu’au 25/07/24Après l’excellent Tempo en 2021, Dom La Nena est de retour avec un nouvel et quatrième album solo intitulé Leon, d’après le doux surnom de son violoncelle.Un écrin instrumental, intime, hanté et transcendantal. Une déclaration d’amour à son complice de toujours, un retour aux sources d’une grande sensibilité. Ayant accompagné des artistes tels que Jane Birkin, Jeanne Moreau, Étienne Daho, le travail solo de Dom a attiré des comparaisons aussi disparates qu’un jeune Brian Wilson » (Wall Street Journal) et « une Joanna Newsom bossa » (Time Out New York).« Dom la Nena, gardienne du temps et irrésistible ambassadrice de la nostalgie latine! » France Inter.Musique du Monde. Dom La Nena : violoncelle.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-10-17 à 20:30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31