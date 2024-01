DRAGONS ET MERVEILLES SALLE EURYTHMIE Montauban, dimanche 5 mai 2024.

Les animaux, réels ou légendaires, ont toujours occupé une place de choix dans l’art, nous faisant vibrer au rythme de leur aspect, leur légende ou leur cri. Admiration, crainte, respect, frisson sont autant de sentiments que l’Orchestre de la Cité d’Ingres vous propose de partager lors de ce voyage aux frontières du réel, où les légendes côtoient les mythes, où l’imaginaire affronte la logique…Dragons, dinosaures et autres animaux légendaires vous feront revivre les émotions des salles obscures…Godzilla, Harry Potter, Gremlins, Game of Thrones, Jurassic Park… peupleront ce spectacle musical, à la fois sauvage, poétique et enchanteur.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-05 à 16:00

SALLE EURYTHMIE Rue Salvador Allende 82000 Montauban 82