Chorale / Les Potiers Salle du Lignon Vernier, 2 mai 2024 18:00, Vernier.

Chorale / Les Potiers Jeudi 2 mai 2024, 20h00 Salle du Lignon Plein : 30.–

Réduit : 20.–

Spécial : 17.–

Enfant : 10.–

Durée : 1h20

Le collectif vous convie à une répétition de chant choral pas comme les autres. Car chanter libère des endorphines aux vertus euphorisantes et stimule le larynx, siège des émotions. Oui, chanter est une magnifique manière de faire un pied de nez aux turpitudes de la vie.

Trois amateurs de poterie se retrouvent, comme chaque semaine, à l’atelier. Sous le regard complice d’un pianiste dégourdi, ils chantent les riens dont se composent leurs existences. Une façon de comédie musicale minimaliste et au format court (trente minutes), issue de l’inspiration minimale des trois protagonistes qui la composent, et qui ne sont autres que les membres réguliers du collectif.

Billetterie:

www.vernier.ch/billetterie

Migros Change Rive – Rue de Rive 20, 1204 Genève

Migros Change MParc La Praille – Avenue Vibert 32, 1227 Carouge

Stand Info Balexert – Avenue Louis-Casaï 27, 1209 Vernier

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 07 80 »}, {« type »: « email », « value »: « scc@vernier.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« link »: « https://www.vernier.ch/vie-pratique/demarches/billetterie-vernier-culture »}]

