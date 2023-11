Théâtre d’ombre & marionnettes – Du rêve qui fut ma vie Salle du château Excideuil, 20 juin 2024, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

Femme, artiste, muse et rebelle. Nous n’en avions pas fini avec Camille Claudel…

Après «Les Mains de Camille», spectacle qui explore l’enfance de l’artiste et la place de la femme artiste dans la société du XIXème siècle, Camille Trouvé et Brice Berthoud se plongent avec ce nouveau spectacle dans.

2024-06-20 fin : 2024-06-20 . EUR.

Salle du château

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Woman, artist, muse and rebel. There was more to come from Camille Claudel…

After « Les Mains de Camille », a show that explored the artist?s childhood and the place of women artists in 19th-century society, Camille Trouvé and Brice Berthoud plunge with this new show into Camille Claudel?s past and present

Mujer, artista, musa y rebelde. Camille Claudel aún tenía mucho que ofrecer…

Tras « Les Mains de Camille », una exposición que exploraba la infancia de la artista y el lugar de las mujeres artistas en la sociedad del siglo XIX, la nueva muestra de Camille Trouvé y Brice Berthoud se sumerge en la historia de la obra de la artista

Frau, Künstlerin, Muse und Rebellin. Wir hatten noch nicht genug von Camille Claudel…

Nach « Les Mains de Camille », einem Stück, das die Kindheit der Künstlerin und den Platz der Künstlerin in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts erforschte, tauchen Camille Trouvé und Brice Berthoud mit ihrem neuen Stück in die Welt der Künstlerin ein

Mise à jour le 2023-11-03 par Isle-Auvézère