ABBA FEVER SALLE DES MARINIERES Porcieu Amblagnieu, samedi 27 avril 2024.

Le tribute et l´original ABBAC´est l´amour !Waouh ! Que le temps passe !En fait, nous sommes sur scène depuis plus longtemps que nos modèles. Durant ces années, nos chanteuses ont également partagé la scène avec Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Nous sommes fiers !Nos concerts ont marqué de nombreux événements depuis toutes ces années.Nous jouons les plus grands succès d’ABBA depuis plus de 18 ans. Chaque concert est spécial, comme si c‘était le premier.Notre spectacle se distingue des autres par son originalité, notre enthousiasme, la joie de jouer et un son unique !

Tarif : 31.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

SALLE DES MARINIERES RUE DES MARINIÈRES – 38390 Porcieu Amblagnieu 38