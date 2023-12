Week-end jeux Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born, 6 avril 2024, Saint-Julien-en-Born.

Saint-Julien-en-Born Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Jeux de plateaux, de cartes, de dés ou encore jeux à cocher ; pour les débutants, les enfants, les familles ou les initiés !

Venez tester un jeu parmi plus de 200 ou amenez votre préféré pour nous le faire découvrir.

Restauration rapide, boissons et pâtisseries maison en vente sur place.

Paiement par carte bancaire possible

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux

Le Samedi de 19 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 18 h..

Jeux de plateaux, de cartes, de dés ou encore jeux à cocher ; pour les débutants, les enfants, les familles ou les initiés !

Venez tester un jeu parmi plus de 200 ou amenez votre préféré pour nous le faire découvrir.

Restauration rapide, boissons et pâtisseries maison en vente sur place.

Paiement par carte bancaire possible

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux

Le Samedi de 19 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 18 h.

Jeux de plateaux, de cartes, de dés ou encore jeux à cocher ; pour les débutants, les enfants, les familles ou les initiés !

Venez tester un jeu parmi plus de 200 ou amenez votre préféré pour nous le faire découvrir.

Restauration rapide, boissons et pâtisseries maison en vente sur place.

Paiement par carte bancaire possible

Adhésion temporaire ou annuelle nécessaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (chifousmi@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux

Le Samedi de 19 h à 23 h et le dimanche de 14 h à 18 h.

.

Salle des fêtes

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Côte Landes Nature Tourisme