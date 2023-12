Marche du 1er Mai Salle des Fêtes – Route de Saint-Vallier Pouilloux Catégories d’Évènement: Pouilloux

Saône-et-Loire Marche du 1er Mai Salle des Fêtes – Route de Saint-Vallier Pouilloux, 1 mai 2024, Pouilloux. Pouilloux Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01 15:00:00 . 5-10-18 km. Stands de ravitaillement sur les différents circuits. La marche est une randonnée pédestre à la portée de tous. Le parcours vous mène à travers champs et forêts. .

Salle des Fêtes – Route de Saint-Vallier

Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Pouilloux, Saône-et-Loire Autres Code postal 71230 Lieu Salle des Fêtes - Route de Saint-Vallier Adresse Salle des Fêtes - Route de Saint-Vallier Ville Pouilloux Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Salle des Fêtes - Route de Saint-Vallier Pouilloux Latitude 46.61514 Longitude 4.36142 latitude longitude 46.61514;4.36142

Salle des Fêtes - Route de Saint-Vallier Pouilloux Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouilloux/